بسبب مرتضي منصور.. الزمالك مهدد بفقدان 3 نقاط





ويواجه الزمالك شبح عقوبات مغلظة من جانب الجبلاية بسبب حضور مرتضى منصور للقاء.





وكانت لجنة الانضباط بالجبلاية قد وقعت عقوبة بإيقاف مرتضى لمدة ٣ مباريات لكنه أصر على حضور مواجهة الإنتاج الحربي الماضية.





وقال بيومي في تصريحات خاصة "من المفترض احتساب نتيجة المباراة لصالح الإنتاج الحربي بجانب مضاعفة العقوبة على مرتضى لتصل ل٦ مباريات وتوقيع غرامة مالية".





وأضاف " الانتاج الحربي فقط المنوط به تقديم شكوى للجبلاية لاحتساب نقاط المباراة لصالحهم ويجب أن يكون ذلك في فترة أقصاها ٤٨ ساعة من اللقاء ولا يجوز لأي نادي آخر التقدم بشكوى".

تحدث محمد بيومي خبير اللوائح عن الموقف القانوني الخاص بمباراة الزمالك والإنناج الحربي الماضية من عمر بطولة الدوري