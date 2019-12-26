سفير الكويت لدى المملكة: توقيع اتفاق الإنتاج النفطي المشترك يعد "إنجازاً تاريخياً"





لفت السفير الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية ، اليوم الخميس، إلى توقيع المملكة والكويت، اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، وتوقيع مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.





وعدّ السفير علي الصباح، الاتفاقية ومذكرة التفاهم الموقعة بين السعودية والكويت إنجازاً تاريخياً ودليلاً واضحاً لتلك العلاقة المميزة، التي تربط بين القيادتين الحكيمتين في البلدين.





وأعرب السفير الصباح في تصريح، عن تهنئته إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.





كما رفع التهنئة إلى ولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، ولولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وللشعبين السعودي والكويتي.





وأشاد سفير الكويت لدى المملكة، بالعلاقة المميزة والتاريخية التي تربط بين المملكة والكويت، واصفاً إياها بالنموذج المثالي الذي يحتذى به بين الدول في المجالات كافة.





وأعرب السفير الكويتي الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، عن الشكر لولي العهد على جهوده الكبيرة في هذا التوافق والوصول لهذه الاتفاقية، كما قدم الشكر للأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة؛ لجهوده من خلال الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة الماضية وأثمرت عن توقيع الجانبين للاتفاقية ومذكرة التفاهم.



