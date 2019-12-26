عاطف الطيب مخرج الأفلام الواقعية تناول المسكوت عنه







عمله مساعد مخرج





عمل عاطف الطيب، مساعد مخرج مع كبار المخرجين فكان مساعداً للمخرج شادي عبد السلام، في فيلم "جيوش الشمس"، مساعد مخرج ثاني مع المخرج يوسف شاهين في فيلم "إسكندرية... ليه؟"، ومساعد مخرج في فيلم "أنياب" مع المخرج محمد شبل.



كما شارك أثناء دراستة كمساعداً للإخراج مع مدحت بكير في فيلم "ثلاثة وجوه للحب"، وفيلم "دعوة للحياة".



عالمية عاطف الطيب



وانطلق إلى العالمية حيث عمل مساعدا الإخراج في عدد من الأفلام الأجنبية التي صورت في مصر مثل فيلم "جيمس بوند الجاسوس الذي أحبني"، و"جريمة على نهر النيل"، و"أبو الهول".



عاطف الطيب مخرجًا



كان لعاطف تجارب في إخراج الأفلام القصيرة فأخرج خلال فترة تأديته الخدمة العسكرية فيلم قصير اسمه "جريدة الصباح" من إنتاج المركز القومي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وأخرج فيلم قصير أخر من إنتاج المركز التجريبي اسمه "المقايضة".



وكان أول فيلم روائي يقوم بإخراجه هو فيلم“الغيرة القاتلة” و توالت بعدها أعماله التي تقدر ب٢١فيلم تعاون فيهم مع أسماء لامعة في عالم التأليف أمثال بشير الديك، أسامة أنور عكاشة، وحيد حامد، مصطفى محرم.

كذلك تعاون مع نجوم الفنانين أمثال نور الشريف، أحمد زكي، محمود عبد العزيز، مديحة كامل، نبيلة عبيد، ليلى علوي.



ومن أعماله أفلام الغيرة القاتلة،سواق الأتوبيس،التخشيبة،ملف في الآداب،الزمار، الحب فوق هضبة الهرم،أبناء وقتلة، البريء، الهروب، البدرون،ضربة معلم، قلب الليل، كتيبة الإعدام، الدنيا على جناح يمامة، دماء على الأسفلت، ناجي العلي، ضد الحكومة، إنذار بالطاعة، كشف المستور، ليلة ساخنة، جبر الخواطر، كما اخرج أغنية شنطة سفر للفنانة أنغام، وأغنية كتبتلك للفنانة لطيفة.



تعاون ومشكلة عاطف الطيب وأحمد زكي



تعاون عاطف الطيب مع أحمد زكي في أكثر من عمل مثل الحب فوق هضبة الهرم،التخشيبة، البريء، الهروب، ضد الحكومة.



وكان خلاف حدث بينهما خلال تصوير فيلم "ضد الحكومة" حيث اعترض أحمد زكي على تصوير مشهد من زاوية معينة ولكن المخرج عاطف الطيب أصر علي رؤيته، وكاد أن يتم إيقاف تصوير الفيلم لكن في النهاية تم تنفيذ رؤية المخرج.



اتهام عاطف الطيب بالخيانة



تعرض عاطف الطيب لمشكلة أخرى حيث هو والنجم نور الشريف بالخيانة بسبب فيلمه "ناجي العلي "الذي تحدث عن رسام الكاريكاتير الفلسطيني "ناجي العلي" الذي هاجم مصر وقت توقيع إتفاقية كامب ديفيد، وقيل وقتها أن الفيلم يهاجم الرئيس الفلسطيني وقتها ياسر عرفات ويخدم مصالح إسرائيلية، ولم تنتهي المشكلة إلا بعد أن شاهد أسامة الباز مستشار الرئيس حسني مبارك وقتها الفيلم بتكليف من الاخير وقال إن الفيلم لا شئ فيه.



وفاته

توفي قبل الانتهاء من مونتاج فيلمه الأخير “جبر الخواطر” في 23 يونيو 1995، وذلك بعد إجرائه عملية في القلب.



تهل علينا اليوم ذكرى ميلاد مخرج الواقعية، عاطف الطيب، الذي ولد في سوهاج في 26 ديسمبر عام 1947، وتخرج من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، وعرف عنه اهتمامه بقضايا المواطن المصري وحقوقه وقدرته على توجيه الممثلين للتعبير عن فكرة، ونال عاطف الطيب احترام النقاد والجمهور والممثلين ايضا حيث انه أحترم أنه باكتر من الجميع.