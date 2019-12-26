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توتنهام يفلت من كمين برايتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:37 م
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توتنهام
توتنهام
أحمد عصام
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نجح فريق توتنهام هوتسبير في تحقيق الفوز على فريق برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة توتنهام ضد برايتون :-
وسجل المدافع ويبستير هدف فريق برايتون الاول والوحيد في اللقاء برأسية رائعة في الدقيقة 37 من الشوط الأول، وتعادل هاري كين لتوتنهام في الدقيقة 53 من بداية الشوط الثاني، واحرز ديلي آلي هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 72 قبل نهاية اللقاء.

ترتيب توتنهام في الدوري الإنجليزي :-
ورفع فريق توتنهام رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق برايتون في المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.

ترتيب البريميرليج قبل مواجهات الجولة التاسعة عشر :-
ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، حيث سيلتقيا الفريقان مساء اليوم الخميس على ملعب الكينج باور في قمة مباريات البريميرليج خلال الجولة التاسعة عشر بمعقل الثعالب.

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