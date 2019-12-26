رحل الدنجوان وظلت أعماله خالدة.. ذكرى ميلاد كمال الشناوي

عمله قبل الفن



تخرج الفنان كمال الشناوي، من كلية التربية الفنية جامعة حلوان، وعمل فترة مدرس تربية فنية قبل أن يقرر دخول مجال التمثيل ليحقق فيه نجاح كبير.



أعمال كمال الشناوي



قدم الفنان ما يزيد عن ٢٠٠ عمل وتنوعت شخصيات بين الدنجوان والطيب وأيضا أدوار الشر ونتذكر من أعمال للتليفزيون مسلسل هند والدكتور نعمان ومسلسل زينب والعرش و مسلسل لدواعي امنية.



وأعماله السينما تعدد بشدة حيث كان أول أفلامه فيلم" غني حرب" و توالت بعدها الافلام ونتذكر منها افلام واقوى من الحياة،حبي الوحيد، شمس لا تغيب، عاشت للحب،عش الغرام، لن أعود،المرأة المجهولة، ارحم حبي، قلوب العذارى ، غرام المليونير، لواحظ ، حياة غانية، الأرملة الطروب، صحيفة السوابق، المذنبون،ظاظا، جحيم تحت الأرض، رجل له ماضي، الواد محروس بتاع الوزير.







زيجات الفنان كمال الشناوي



تعددت زيجات الفنان كمال الشناوي ومن أبرزها زواجه من الفنانة الاستعراضية الراحلة هاجر حمدي، التي أنجب منها ابنه محمد،كما تزوج من عفاف شاكر الأخت الكبرى للفنانة الراحلة شادية، وتزوج ايضا من زيزي الدجوي، خالة الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب، وأنجب منها عمر وإيمان.



وكانت الزوجة الرابعة هي الفنانة الراحلة ناهد شريف وظل يذكرها بالخير وحرص على تواجده معها خلال فترة مرضها بالسرطان الذي ماتت على إثره رغم إنهما كانا انفصلا، أما الأخيرة فهي اللبنانية عفاف نصري.



رأيه في السينما حاليا



قال الفنان كمال الشناوي رأيه فى السينما المصرية حاليا، وذلك فى آخر لقاء له قبل وفاته عام 2011، حيث أكد أن السينما الآن تختلف بشكل كبير عن سينما زمن الفن الجميل، ففي زمانه كان الفنانين مختلفين ومتألقين أكثر ولم يكرروا أدوارهم مثل الوقت الحالى.





وفاته