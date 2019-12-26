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قبل موقعة زيسكو.. كارتيرون يفاجئ لاعبي الزمالك في التدريبات

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:35 م
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كارتيرون
كارتيرون
رامي بشاي
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قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بمتابعة فترة الاحماء التي تسبق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم.

وقاد المدير الفني فترة الإحماء بنفسه، حيث قام اللاعبون بالجري حول الملعب، ثم القيام ببعض التمارين البدنية لمدة ربع ساعة.

وخاض الثلاثي محمد عواد ومحمد ابوجبل ومحمد صبحي بعض التدريبات البدنية والفنية، تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.

وبدأ مران الحراس بمجموعة من التدريبات البدنية، اعقبها فقرة تسديد على الثلاثي من داخل وخارج منطقة الجزاء، حيث شهدت تالقهم بشدة.

 ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مضيفه زيسكو الزامبي والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر ان الزمالك يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاثة نقاط وذلك بعد الفوز في مباراة والخسارة في مواجهة اخرى، حيث يأتي مازيمبي في المركز الأول برصيد ٦ نقاط.



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كارتيرون الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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