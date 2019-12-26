عبدالله المريخي: "مو صلاح" كتاب من أجل علاج الاكتئاب وقهر سلبيات المجتمع

قال الكاتب عبد الله المريخي، إن مؤلفه الجديد "مو صلاح" ما هو إلا علاج للاكتئاب والتخلص من عيوب المجتمع التي تصدم الشخص الناجح من أجل الوصول إلى أحلامه التي يريدها.

وقال "المريخي" في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن كتابه "مو صلاح" الهدف منه توصيل رسالة إيجابية للقارئ من خلال تحليل شخصية لاعب كرة القدم المصري الشهير محمد صلاح لاعب نادي ليفربول وكشف تفاصيل دقيقة من رحلة الصفر إلى العالمية.

وأوضح "المريخي" بأنه سيعقد جلسة توقيع خلال مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 والمقرر انعقادها فى الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس.

ويأتي مشاركة عبدالله المريخي في معرض الكتاب بالقاهرة بعد أيام من إعلان تكريمه في معرض الدار البيضاء الدولي للنشر والكتاب 10 فبراير المقبل بفضاء مكتب أسواق ومعارض الدار البيضاء، زنقة تزنيت، قبالة مسجد الحسن الثاني.