"فشنك" فيلم يحارب الفساد ويطالب بتعديل القوانين في مهرجان أفلام يوسف شاهين

تم عرض فيلم " فشنك " في اليوم الثالث في الدورة العاشرة لـ مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، في حضور عدد كبير من المخرجين والمؤلفين والأدباء والنقاد ولجنة التحكيم، وتحت إشراف ورعاية مدير المهرجان المخرج د. طوني نبيه.

الفيلم مأخوذ من قصة حقيقية إذ يروي الفيلم عن أحد الشخصيات العامة، حيث أن الفيلم فيه إسقاط على ما يتعرض له المجتمع من إنتهاك القوانين من بعض الشخصيات العامة خاصة في فترة ما قبل ثورة 25 يناير، كما أنه يتحدث عن أهم مشكلات وقضايا الشباب المعاصرة.

يعد فيلم " فشنك " التجربة السينمائية الأولى لفريق الأحلام، ولكن سبق وأن قدم أعضاء الفريق العديد والعديد من المسرحيات التي حصدت الكثير من الجوائز.

وفي حديث مع الفنان أحمد عبد الصبور وهو منتج الفيلم وأحد أبطاله قال: لقد أطلقنا على فريقنا أسم فريق الأحلام لأن كل فرد من أفراد الفريق له حلم يسعى وراء تحقيقه.

أما بالنسبة عن فيلم فشنك فهو التجربة الأولى للفريق في الميديا ، فقد قدمنا العشرات من المسرحيات التي نالت إعجاب قاعدة عريضة من الجمهور وقررنا التوجه إلى عالم الميديا.

"فشنك" بطولة كلاً من أحمد عبد الصبور، إسماعيل عزب، رضا فيجوز، ميدو مزيكا، زينب رشاد، دنيا سعيد ، سلمى إبراهيم، ومن تأليف جمال نوح، ومونتاج كامل فارس، ومساعد مخرج أحمد إسماعيل، ومن إخراج أحمد خالد، وإنتاج د. أحمد عبد الصبور.