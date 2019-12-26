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حمو بيكا يناشد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لحل أزمته مع نقابه المهن الموسيقية (فيديو)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:43 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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ناشد نجم المهرجانات الشعبية حمو بيكا، مقطع فيديو، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أن يتدخل في حل أزمه منعه من إقامة حفلات داخل مصر، وذلك من خلال مقطع فيديو قام بنشره عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وقال "بيكا"، إنه مواطن مصري بسيط، تربى في حي شعبي، نجح في غناء لون مختلف وهو "المهرجانات الشعبية"، وبعد أن اصبح تريند، قرر أن يقيم حفلًا بالمجان، لإدخال الفرحة والسرور على جمهوره الذي دعموه حتى حصد على شهرة ونجاح، مؤكدًا أن بعد هذه الحفلة لم يلقى سوا الازمات، ومنع النقابة من الغناء، فضلًا حبسه لفترة.


وتابع نجم المهرجانات الشعبية، أنه لا يعمل بمفرده، بل يملك فريق عمل كبير يتجاوز العشرين فرد، وليس لهم مدخل رزق إلى العمل معه، مشير إلى نجاحه في غناء المهرجانات يسمح له في الاستمرار.


وفي سياق متصل، ناشد "بيكا"، رئيس الجمهورية، بأن ينظر في قرار نقابة المهن الموسيقة، وتعمد الغاء حفلاته، لافتًا إن المنع يقتصر على شخصه فقط، وأن في ذات الوقت يحي العديد من مؤدو المهرجانات الشعبية حفلات بدون التصدي لهم.

واضاف، أن النقابة لم تكتفي بمنعه من إقامة حفلات والغناء في مصر فقط، ولكن وصل الأمر بمنعه من الغناء في دولة الاردن، الذي احيا بها حفلتين وحققو نجاح وحضور جمهيري كبير، موضحًا أن عمله متوقف داخل مصر ثلاث سنوات، بدون الغناء في الافراح.
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