منتخب الكرة النسائية يتعادل مع تنزانيا ببطولة شمال إفريقيا الودية

حقق منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف تعادل مثير أمام منتخب تنزانيا في المباراة التي جمعتهما علي ملعب الدار البيضاء في ختام بطولة شمال افريقيا الودية المقامة بالجزائر ضمن استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة المغرب بتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم





وقدم منتخبنا الوطني مباراة قوية وأداء اتسم بالجدية والإصرار علي تحقيق نتيجة إيجابية وبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من





فرح سمير في حراسة المرمى





و ندي عماد وايمان حسن و هدي شكري واسراء فرج في الدفاع





ومروه طلعت ويارا ياسر ونادية رمضان في خط الوسط





ونادين غازي وامل ناصر وبسمه محمد في الهجوم





وقبل بداية اللقاء وقف المنتخبان دقيقة حداد علي وفاة احمد قائد وزير الدفاع الجزائري





وفي الدقيقة الثالثة تمكن منتخب تنزانيا من إحراز الهدف الاول عن طريق ميشيليا فوليز





ونجح حفيدات الفراعنة في التماسك والعودة للقاء سريعا وقدمن أداء جيد خاصة في الشوط الثاني ودفع حسين عبد اللطيف المدير الفني بليلي زاهر لتنشيط الجانب الهجومي علي حساب نادية رمضان لاعبة خط الوسط وشن المنتخب المصري أكثر من هجمة علي مرمي تنزانيا حتي تمكنت نادين غازي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 57 من أحداث اللقاء





وعقب الهدف استمر منتخبنا الوطني في الضغط علي دفاعات تنزانيا لإدراك هدف الفوز ولكن انتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله





وعقب اللقاء أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب المصري علي رضاها عن المستوي الذي قدمه الفريق امام تنزانيا





وقالت عبد الحق أن اللاعبات خضن اللقاء بمعنويات مرتفعة وروح واصرار لتحقيق نتيجة إيجابية وظهر الفريق بشكل قوي ونجح في العودة للقاء برغم تسجيل المنتخب التنزاني الهدف الاول في الدقائق الأولي الا انه لم يؤثر علي معنويات اللاعبات وكان لديهن اصرار علي إحراز هدف التعادل .





واضافت عبد الحق أن المنتخب الوطني استفاد الكثير من هذه البطولة بدخول اللاعبات في أجواء البطولات الكبرى بالإضافة إلي اكتساب خبرات المباريات الدولية مشيرة إلى أنها تعمل علي إقامة أكثر من مباراة أخري خلال الفترة المقبلة قبل مواجهة المغرب .



