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التنمية المحلية ترفع الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:32 م
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الامطار
الامطار
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أعلنت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية متابعة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات وتواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسباً لأية أحداث غير متوقعة مع مراجعة أعمدة الكهرباء واتخاذ اجراءات الحيطة والحذر حرصاً على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر.

وأصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تعليمات باستمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي.

وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة إلى استقرار الأوضاع في معظم المحافظات مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة وبورسعيد وقامت غرف العمليات في المحافظات المشار إليها باستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكم الأمطار والتعامل معها.

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الكلمات المفتاحية

شكاوى المواطنين الطوارئ التنمية المحلية الأمطار

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