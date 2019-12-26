Advertisements
Advertisements
Advertisements

لجنة الفروع باتحاد كتاب مصر تناقش المشهد السردي المصري المعاصر

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:31 م
Advertisements
الدكتور علاء عبد الهادي
الدكتور علاء عبد الهادي
أحمد رمضان متولي
Advertisements

نظمت لجنة الفروع بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر مؤتمر اليوم الواحد تحت عنوان (المشهد السردي المسري المعاصر) اليوم الخميس، بمقر الاتحاد، تحت رعاية الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وأمين عام اتحاد كتاب وأدباء العرب، ويتولى رئاسة لجنة الفروع الشاعر جابر بسيوني وأمانة الكاتب إبراهيم عطية وعضوية رؤساء النقابات الفرعية، حيث ناقش المؤتمر المشهد السردى، وعرض عدد كبير من المثقفين شهاداتهم الإبداعية.

 

وناقش المؤتمر في محور المشهد السردي المعاصر يتناول شوقى بدر يوسف رواية الإسكندرية فى الربع الأخير من القرن الماضى، وإبراهيم عطية المشهد السردي في الشرقية والقناة وسيناء، أحمد مرسال التحليل الشهرزادي للمَشهِدِ المنوفي السردي، أحمد قرني تشكلات الكتابة السردية داخل الواحة، والدكتورة سوسن ناجي رضوان المتخيل السردى .. وتقنيات المفارقة "فى رواية الإسكندرية 2050""صبحى فحماوى"، فرج مجاهد عبد الوهاب أصوات وأجيال في المشهد السردي في الدقهلية، فـتـحـى أبــو الـمــجـد تأويل الواقع بين شاعرية الراوى وقدسية المكان قراءة في قصص هيام عبد الهادى في مجموعة "و للجبل أغانٍ أخرى".

 

كما قدم نخبة كبيرة من كتاب السرد المكرمين شهاداتهم الإبداعية حول تجاربهم السردية وهم محمد خليل من الدقهلية ، ومحمد عبد الله الهادي من الشرقية ، عبد الله هاشم من الإسكندرية ، ومحمد إبراهيم طه من القليوبية ، وسعيد رفيع من الأقصر ، وعبد الجواد خفاجي ،وأشرف محمود عكاشة من سوهاج ، وشهاب الدين محمد من المنوفية ، محمد العزوني من الغربية، محمد جمال الدين.

Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ يوم

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 21 ساعة

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ليفربول يرفض كوتينيو

منذ حوالي 4 ساعات

حل الزمالك الأخير للتعاقد مع كريم العراقي

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من التعاقد مع صفقة نارية.. واللاعب يصل خلال أيام

منذ نصف ساعة

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 22 ساعة

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

منذ حوالي 8 ساعات

كريستيانو يفجر مفاجأة عن دوري أبطال أوروبا.. ويكشف موعد اعتزاله

منذ 36 دقيقة

تحذير جديد من الإفتاء للفتيات بشأن "واتس أب"

منذ ساعتين و 48 دقيقة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يومين

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

حل الزمالك الأخير للتعاقد مع كريم العراقي

04:06 م

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

02:42 م

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

10:49 ص

تحذير جديد من الإفتاء للفتيات بشأن "واتس أب"

02:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status