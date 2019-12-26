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محافظ الفيوم يسلم 50 سيدة معيلة شيكات تمويل

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:32 م
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المبادرة
المبادرة
ريهام على
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شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ظهر اليوم، الحفل الختامي لتسليم شيكات مالية لعدد 50 سيدة معيلة، ضمن مبادرة مشروع تعزيز القدرات الاقتصادية للمرأة، الذي تنفذه هيئة إنقاذ الطفولة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، والجمعية المصرية للتنمية الشاملة بتمويل من شركة أكسون موبيل، وذلك بحضور الدكتور عصام العدوي مدير هيئة إنقاذ الطفولة، وليلي طه قاسم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ونهاد شلباية مدير العلاقات الحكومية والخارجية بشركة أكسون موبيل، وجورج وهيب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية الشاملة.

وأعرب محافظ الفيوم، عن خالص شكره وتقديره للسيدات المستفيدات من المشروع اللاتي تحررن من القيود وأصبح لهن دور فعال فى التنمية يستحق الفخر والإعزاز من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيدًا بدور كافة الجهات الشريكة فى تنفيذ المشروع وهي فرع المجلس القومي للمرأة ممثلًا عن الحكومة وممثلي القطاع الخاص والمجتمع الأهلى.

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار التعاون والشراكة بين كافة الجهات مع بذل المزيد من العمل والانتاج للخروج بنتائج إيجابية تُسهم فى دفع التنمية إلى الأمام، موضحًا أننا اليوم قد خرجنا بعدد من المشروعات الناجحة ونأمل فى زيادة أعداد المشروعات وأعداد المستفيدات خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن الفيوم لن تحدث بها تنمية حقيقية إلا بسواعد أبناءها المخلصين.

وطالب المحافظ السيدات المستفيدات من المشروع بأن يكن سفراء لغيرهن من السيدات الأخريات ينقلن لهن خبراتهن وما تعلمن من دراسات جدوي وإدارة المشروعات كي يعملن سويًا من أجل التنمية الحقيقية.

وأشار المحافظ، إلى أن الفيوم كانت على موعد مع زيارة تاريخية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس الأربعاء، لافتتاح مشروع الانتاج الحيواني المتكامل العملاق، مؤكدًا على أهمية الاستمرار فى العطاء والعمل فى كافة الأنشطة والمشروعات لنرى فيومًا واعدة جاذبة.

وفي الختام قام محافظ الفيوم بتسليم الشيكات المالية للسيدات المستفيدات وسط فرحة غامرة سيطرت على جميع المشاركين.
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هيئة الإنقاذ مشروعات الفيوم محافظ الفيوم شيكات

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