Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو سلامة يكشف كواليس مشاركة والده في فيلم "لا مؤاخذة"

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:40 م
Advertisements
شيماء عطية
Advertisements
فاجأ المخرج الشاب عمرو سلامة، جمهوره بالكشف عن كواليس مشاركته والده في فيلم "لا مؤاخذة"، معربا عن سعادته بهذه التجربة.

ونشر "سلامة" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لوالده من كواليس الفيلم، وأرفقها بتعليق: "في ٢٠١٣ وأنا بصور فيلم لامؤاخذة طلعت والدي الله يرحمه في شوط واحد، في المونتاج اللي بيشرح حياة البطل "هاني" طلع كمدير المدرسة الأجنبي اللي هو فيها وبيقال على صورته "ومدير المدرسة چنرال قبطان بحري متقاعد".

هو كان سعيد جدا بالظهور وده، وانا هفضل سعيد طول عمري إني وثقت ذكرى زي ديه علشان اشوفها وافتكره وافتكر سعادته بيها".

فيلم "لا مؤاخذة" تأليف وإخراج عمرو سلامة، انتاج ٢٠١٤، وبطولة الطفل أحمد داش والفنانة السورية كندة علوش.
Advertisements

أخبار تهمك

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من التعاقد مع صفقة نارية.. واللاعب يصل خلال أيام

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 23 ساعة

حل الزمالك الأخير للتعاقد مع كريم العراقي

منذ ساعة و 11 دقيقة

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 22 ساعة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 21 ساعة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يومين

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ حوالي 12 ساعة

كريستيانو يفجر مفاجأة عن دوري أبطال أوروبا.. ويكشف موعد اعتزاله

منذ نصف ساعة

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

ليفربول يرفض كوتينيو

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير جديد من الإفتاء للفتيات بشأن "واتس أب"

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ يوم

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:06 م

حل الزمالك الأخير للتعاقد مع كريم العراقي

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

06:42 م

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

02:42 م

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

10:49 ص

تحذير جديد من الإفتاء للفتيات بشأن "واتس أب"

02:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status