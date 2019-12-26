عمرو سلامة يكشف كواليس مشاركة والده في فيلم "لا مؤاخذة"

فاجأ المخرج الشاب عمرو سلامة، جمهوره بالكشف عن كواليس مشاركته والده في فيلم "لا مؤاخذة"، معربا عن سعادته بهذه التجربة.



ونشر "سلامة" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لوالده من كواليس الفيلم، وأرفقها بتعليق: "في ٢٠١٣ وأنا بصور فيلم لامؤاخذة طلعت والدي الله يرحمه في شوط واحد، في المونتاج اللي بيشرح حياة البطل "هاني" طلع كمدير المدرسة الأجنبي اللي هو فيها وبيقال على صورته "ومدير المدرسة چنرال قبطان بحري متقاعد".



هو كان سعيد جدا بالظهور وده، وانا هفضل سعيد طول عمري إني وثقت ذكرى زي ديه علشان اشوفها وافتكره وافتكر سعادته بيها".



فيلم "لا مؤاخذة" تأليف وإخراج عمرو سلامة، انتاج ٢٠١٤، وبطولة الطفل أحمد داش والفنانة السورية كندة علوش.

