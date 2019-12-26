بجبل الجلود.. إيقاف 08 أشخاص صادرة في شأنهم عدة مناشير تفتيش

في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلّة بالأمن العام، والسّعي المتواصل لإلقاء القبض على العناصر المفتش عنها وتقديمها إلى العدالة، تمكّنت يوم 25 ديسمبر 2019 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود من إلقاء القبض على 08 أشخاص.





ويذكر بأن الأشخاص المقبوض عليهم، صادرة في شأنهم عدّة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائية مُختلفة، من أجل تورّطهم في قضايا عدليّة موضوعها "السرقة، السلب، مخالفة التراتيب البلدية، تحويل وجهة وإفتكاك حوز بالقوة".





وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بهم وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.