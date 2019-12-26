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كورة لايف - bein SPORT مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامبتون بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش تشيلسي beIN

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:43 م
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بوابة الفجر
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موعد سنوي يتجدد مع يوم 26 ديسمبر، حيث تقام مباريات الـ «بوكسينج داي»، والتي تعتبر يومًا خاصًا للغاية بكرة القدم الإنجليزية، حيث تقام طوال يوم الخميس منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وتعد مواجهة تشيلسي أمام ساوثهامبتون واحدة من المباريات المرتقبة في الجولة 19 من البريميرليج، حيث يسعى «البلوز» إلى مواصلة تقديم الأداء الجيد تحت قيادة فرانك لامبارد المدير الفني للفريق، ويوجد تشيلسي حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 32 نقطة، بعدما تمكن من الفوز في 10 مباريات وتعادل في مباراتين، لكنه تعرض لست هزائم، وسجل لاعبوه 33 هدفًا فيما اهتزت شباكهم في 25 مناسبة.

 

أما ساوثهامبتون فيعيش موسمًا عصيبًا، حيث يحتل المركز السابع عشر، ولا تفصله سوى 3 نقاط فقط عن مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب»، حيث جمع 18 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3 لقاءات والتعرض لعشر هزائم، وسجل لاعبوه 21 هدفًا، واهتزت شباكهم 37 مرة.

 

تشيلسي عاش فترة عصيبة مؤخرًا، بعدما خسر 3 من آخر 5 مباريات، أمام وست هام يونايتد وإيفرتون وبورنموث، فيما حقق فوزين على أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير، ليفقد 9 نقاط كانت كفيلة بجعله في وصافة الترتيب بفارق 8 نقاط عن ليفربول المغرد وحيدًا على قمة جدول الترتيب.

 

موعد مباراة تشيلسي وساوثهامبتون

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج معقل نادي تشيلسي في العاصمة الإنجليزية، لندن، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 42 ألف متفرج، وتذاع المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بين سبورت، وتحديدًا عبر قناة بين سبورتس إتش دي 2، ويتولى الليبي محمد بركات مهمة التعليق على المباراة.

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