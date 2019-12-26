يلا شوت arsenal مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ارسنال YALLA ON

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سيواجه مساء يوم
الخميس من الشهر الجاري نادي آرسنال نظيره بورنموث وذلك برسم التاسعة عشر من الدوري
الإنجليزي
الممتاز على أرضية
ملعب فيتنس فيرست الذي يقع بمدينة بورنموث في إنجلترا، وهو الملعب الرئيسي لنادي بورنموث,
وتجدر الإشارة
إلى أن الملعب يتسع لأزيد من 9600 ألف مشجع بالإنجليز تم افتتاح الملعب في سنة
1910.
معلومات عن المباراة
آرسنال x
بورنموث :
إنطلاق المباراة
:الخميس 26 ديسمبر2019
البطولة: الدوري
الإنجليزي الممتاز
المباراة: آرسنال
vs بورنموث
بورنموث vs آرسنال
الحكم: لم يحدد
بعد
المعلق :يوسف سيف
ملعب :إستاد فيتنس
فيرست
القنوات الناقلة
آرسنال vs
بورنموث :
بي ان سبورت اش
دي 1
beIN
SPORTS CONNECT
beIN
Sports HD 1 يوسف سيف
TRT
Spor
Diema
Sport HD
Canal
+ Sport 2 Polska
Sport
TV 2
Sport
Klub 1 Slovenija
Digi
Sport 1 HD Hungary
Cosmote
Sport 2 HD
Viasat
Urheilu Finland HD
التوقيت آرسنال
ضد بورنموث :
15:00 غرينتش
– نواكشوط
16:00 الرباط
– الجزائر – تونس
17:00 القاهرة
– الخرطوم – طرابلس
18:00 مكة المكرمة
– إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة
19:00 مسقط – أبوظبي