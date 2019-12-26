يلا شوت arsenal مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ارسنال YALLA ON

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الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:39 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سيواجه مساء يوم الخميس من الشهر الجاري نادي آرسنال نظيره بورنموث وذلك برسم التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي

 

الممتاز على أرضية ملعب فيتنس فيرست الذي يقع بمدينة بورنموث في إنجلترا، وهو الملعب الرئيسي لنادي بورنموث,

 

وتجدر الإشارة إلى أن الملعب يتسع لأزيد من 9600 ألف مشجع بالإنجليز تم افتتاح الملعب في سنة 1910.

 

 

 

معلومات عن المباراة آرسنال x بورنموث :

إنطلاق المباراة :الخميس 26 ديسمبر2019

البطولة: الدوري الإنجليزي الممتاز

المباراة: آرسنال vs بورنموث

بورنموث vs آرسنال

الحكم: لم يحدد بعد

المعلق :يوسف سيف

ملعب :إستاد فيتنس فيرست

 

القنوات الناقلة آرسنال vs بورنموث :

بي ان سبورت اش دي 1

beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports HD 1 يوسف سيف

TRT Spor

Diema Sport HD

Canal + Sport 2 Polska

Sport TV 2

Sport Klub 1 Slovenija

Digi Sport 1 HD Hungary

Cosmote Sport 2 HD

Viasat Urheilu Finland HD

 

التوقيت آرسنال ضد بورنموث :

 

 

15:00 غرينتش – نواكشوط

16:00 الرباط – الجزائر – تونس

17:00 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

18:00 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

19:00 مسقط – أبوظبي

 

 

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