القيام بـ 100 رقابة ترتيبية على وسائل النقل بالمكنين

في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلّة بالأمن العام خاصّة بالأحياء الشعبيّة ومحطات النقل العمومي، نظمت يوم 25 ديسمبر 2019 منطقة الأمن الوطني بالمكنين ولاية المنستير حملة أمنيّة.





وقد أسفرت الحملة، عن تحقيق النتائج التالية:





- إيقاف 11 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- القيام بـ 100 رقابة ترتيبية على وسائل النقل.





- تحرير 04 مخالفات مختلفة.





- تحرير 02 محاضر مرورية.





- حجز 03 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.