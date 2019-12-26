«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة أرسنال وبورنموث بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ARSENAL TV

موعد مباراة أرسنال وبورنموث، حيث يحل نادي أرسنال الإنجليزي، ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق بورنموث، في مباراة هامة للغاية بين الفريقين، في المباراة المقرر لها بين أرسنال وبورنموث، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، من مساء يوم الخميس، الموافق 26 ديسمبر الجارى، على ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

يدخل نادي أرسنال المباراة أمام بورنموث، لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة، والعودة لطريق الإنتصارات مرة أخري، بعد سلسلة من النتائج السلبية مره بها الفريق خلال المرحلة الماضية، كما يأمل فريق بورنموث من استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، حيث يحتل نادي أرسنال المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة، ويأتي فريق بورنموث في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبورنموث، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين أرسنال وبورنموث، عبر قناة “بي إن سبورت الرياضية”، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.