حجز أكثر من 270 قطعة مرطبات غير صالحة للإستهلاك بسوسة والمنستير

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 25 ديسمبر 2019 عن تحقيق النتائج التالية:





أهم عمليّات الحجز:





- حجز 2600 كلغ من "الفارينة" المدعمة بولاية زغوان.





- حجز 1011 كلغ من الخضر والغلال بكل من ولايات صفاقس وقابس وأريانة.





- حجز 481 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك بولاية صفاقس.





- حجز 276 قطعة مرطبات غير صالحة للإستهلاك بولايتي سوسة والمنستير.





- حجز 213 كلغ من عجين المرطبات غير صالحة للإستهلاك بكل من ولايات صفاقس وتونس والكاف.





- حجز 210 قارورة عطر مجهولة المصدر بتونس العاصمة.





- حجز 112 كلغ من الدجاج الحيّ بولاية جندوبة.





- حجز 40 لتر من عصير البرتقال غير صالحة للإستهلاك بولاية المهدية.













في مجال الأمن العــــام:





- القيام بـ 137 عملية حجز.





- تحرير 39 محضرا عدليّا.





- حجز 14 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- القيام بـ 43 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.









في المجال الصحي:





- تحرير 107 محضرا إقتصاديّا.





- تحرير 147 مخالفة صحية.