عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حجز أكثر من 270 قطعة مرطبات غير صالحة للإستهلاك بسوسة والمنستير

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:32 م
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مروى الجلاصي
Advertisements
أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 25 ديسمبر 2019 عن تحقيق النتائج التالية:

 أهم عمليّات الحجز:

- حجز  2600 كلغ من "الفارينة" المدعمة بولاية زغوان.

- حجز 1011 كلغ من الخضر والغلال بكل من ولايات صفاقس وقابس وأريانة.

- حجز 481 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك بولاية صفاقس.

- حجز 276 قطعة مرطبات غير صالحة للإستهلاك بولايتي سوسة والمنستير.

- حجز 213 كلغ من عجين المرطبات غير صالحة للإستهلاك بكل من ولايات صفاقس وتونس والكاف.

- حجز 210 قارورة عطر مجهولة المصدر بتونس العاصمة.

- حجز 112 كلغ من الدجاج الحيّ بولاية جندوبة.

- حجز 40 لتر من عصير البرتقال غير صالحة للإستهلاك بولاية المهدية.



في مجال الأمن العــــام: 

- القيام بـ 137 عملية حجز.

- تحرير 39 محضرا عدليّا.

- حجز 14 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- القيام بـ 43 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.

 

في المجال الصحي:

- تحرير 107 محضرا إقتصاديّا.

- تحرير 147 مخالفة صحية.
Advertisements

أخبار تهمك

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ يوم

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 20 ساعة

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 21 ساعة

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ يوم

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يومين

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم

منذ حوالي 3 ساعات

بطل المغرب يتطلع لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

منذ ساعة و 8 دقيقة

ليفربول يرفض كوتينيو

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 21 ساعة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

02:42 م

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

10:49 ص

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

09:04 ص

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status