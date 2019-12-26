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حجز أكثر من 270 قطعة مرطبات غير صالحة للإستهلاك بسوسة والمنستير
الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:32 م
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مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 25 ديسمبر 2019 عن تحقيق النتائج التالية:
أهم عمليّات الحجز:
- حجز 2600 كلغ من "الفارينة" المدعمة بولاية زغوان.
- حجز 1011 كلغ من الخضر والغلال بكل من ولايات صفاقس وقابس وأريانة.
- حجز 481 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك بولاية صفاقس.
- حجز 276 قطعة مرطبات غير صالحة للإستهلاك بولايتي سوسة والمنستير.
- حجز 213 كلغ من عجين المرطبات غير صالحة للإستهلاك بكل من ولايات صفاقس وتونس والكاف.
- حجز 210 قارورة عطر مجهولة المصدر بتونس العاصمة.
- حجز 112 كلغ من الدجاج الحيّ بولاية جندوبة.
- حجز 40 لتر من عصير البرتقال غير صالحة للإستهلاك بولاية المهدية.
في مجال الأمن العــــام:
- القيام بـ 137 عملية حجز.
- تحرير 39 محضرا عدليّا.
- حجز 14 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
- القيام بـ 43 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.
في المجال الصحي:
- تحرير 107 محضرا إقتصاديّا.
- تحرير 147 مخالفة صحية.
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