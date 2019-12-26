عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شووت ASTON VILA مشاهدة مباراة أستون فيلا ونوريتش بث مباشر Premier League شوت اونلاين STREAM رابط ماتش TREZEGET

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

يستضيف فريق أستون فيلا نظيره نوريتش سيتي مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

 

موعد مباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي

تنطلق مباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي في تمام الساعة لخامسة مساءً بتوقيت القاهرة،والساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

 

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي

تذاع مباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة بتعليق نوفل الباشي، ويدخل أستون فيلا المحترف لدى صفوفة المصريان أحمد المحمدي و محمود تريزيجية المباراة وهو يحتل المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة، بينما يحتل نوريتش سيتي المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.

 

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يومين

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ يوم

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 21 ساعة

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 21 ساعة

ليفربول يرفض كوتينيو

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ يوم

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

بطل المغرب يتطلع لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 15 ساعة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 20 ساعة

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ حوالي 11 ساعة

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

منذ ساعة و 8 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

02:42 م

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

10:49 ص

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

09:04 ص

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status