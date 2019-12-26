يلا شووت ASTON VILA مشاهدة مباراة أستون فيلا ونوريتش بث مباشر Premier League شوت اونلاين STREAM رابط ماتش TREZEGET

يستضيف فريق أستون فيلا نظيره نوريتش سيتي مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

موعد مباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي

تنطلق مباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي في تمام الساعة لخامسة مساءً بتوقيت القاهرة،والساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي

تذاع مباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة بتعليق نوفل الباشي، ويدخل أستون فيلا المحترف لدى صفوفة المصريان أحمد المحمدي و محمود تريزيجية المباراة وهو يحتل المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة، بينما يحتل نوريتش سيتي المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.