الرئاسة التونسية: موقفنا محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف

استنكرت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، التصريحات حول الانضمام لحلف تركيا في ليبيا، قائلة: "ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة الوفاق لا يعكس الحقيقة".

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان رسمي: "موقفنا محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف".

وحذر حزب حركة "مشروع تونس" التونسي المعارض، رئاسة الجمهورية من الاصطفاف خلف محور تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا، وضرب مصالح تونس على خلفية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووصل الرئيس التركي، صباح أمس، تونس بصحبة وفد ضم وزيري الدفاع والخارجية ومدير المخابرات ومستشارين أمنيين في زيارة غير معلنة لمدة يوم واحد.

وتصدر الملف الليبي المحادثات بين أردوغان والرئيس التونسي قيس سعيد، حيث تضمنت بالأساس الدعوة إلى وقف إطلاق النار ودعم المفاوضات بين الفرقاء الليبيين لحل النزاع.