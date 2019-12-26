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كورة ستار - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي بث مباشر يلا شوت حصري KORA LIVEرابط شغال استون فيلا ONLINE

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:27 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف نادي أستون فيلا الانجليزي، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي، نظيره نورويتش سيتي، ضمن منافسات الأسبوع الـ19 من البريميرليج في جولة "البوكسينج داي".

 
موعد مباراة استون فيلا ضد نورويتش سيتي اليوم بالدوري الانجليزي

وتُقام مباراة استون فيلا ضد نورويتش سيتي على ملعب "فيلا بارك"، في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس.


القنوات الناقلة لمباراة استون فيلا ضد نورويتش سيتي اليوم بالدوري الانجليزي

ومن المقرر أن تُذاع مباراة استون فيلا ضد نورويتش سيتي على قناة beIN SPORT HD 6.
 

ويسمى هذا الأسبوع بـ"البوكسينج داي"؛ لأن المباريات تُلعب في اليوم المخصص لتقديم "صناديق الهدايا احتفالًا بأعياد ميلاد الكريسماس"، وتحديدًا يوم 26 ديسمبر، اليوم، وتكون عطلة رسمية في إنجلترا.
 

ويسعى أستون فيلا لاستعادة نغمة الانتصارات وإيقاف نزيف النقاط، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب"، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، حيث يدرك "الفيلانز" أن الهزيمة في مباراة اليوم ستزيد من صعوبة مهمته في البقاء بدوري الأضواء.


ويعاني أستون فيلا من تراجع النتائج منذ انطلاقة الموسم الجاري، بعدما فشل في تحقيق الفوز بآخر 5 مباريات خاضها في الدوري الانجليزي، حيث تعادل مع مانشستر يونايتد قبل أن يخسر أمام تشيلسي وليستر سيتي وشيفيلد يونايتد وساوثهامبتون.

 

ويفتقد أستون فيلا في مباراة اليوم لجهود لاعبه جون ماكجين؛ بسبب إصابته بكسر في الكاحل، والتي قد تبعده عن الملاعب لمدة 3 أشهر.


في المقابل، يرغب فريق نورويتش سيتي –الصاعد حديثًا لدوري الأضواء- في تحقيق نتيجة إيجابية أيضًا، للهروب كذلك من شبح الهبوط لـ"التشامبيونشيب".


ويحتل استون فيلا حاليًا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 15 نقطة، متفوقًا على نورويتش سيتي صاحب المركز التاسع عشر وقبل الأخير بفارق ثلاث نقاط.

 
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