صلاة الكسوف .. اعرف طريقة أدائها | وهذه الأعمال مستحبة

ما يستحب عند كسوف الشمس





يستحب الدعاء، والذكر، والاستغفار، والصلاة، فقد روى الشيخان في صحيحيهما أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ".





وفي البخاري، عن أبي موسى الأشعري، قال: "خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقامَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَزِعًا، يَخْشَى أنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فأتَى المَسْجِدَ، فَصَلَّى بأَطْوَلِ قِيامٍ ورُكُوعٍ وسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ، وقالَ: "هذِه الآياتُ الَّتي يُرْسِلُ اللَّهُ، لا تَكُونُ لِمَوْتِ أحَدٍ ولا لِحَياتِهِ، ولَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ به عِبادَهُ، فإذا رَأَيْتُمْ شيئًا مِن ذلكَ، فافْزَعُوا إلى ذِكْرِهِ ودُعائِهِ واسْتِغْفارِهِ".





كيفية صلاة الكسوف





ذكر ابن قدامة وغيره أن المستحب في صلاة الكسوف هو أن يصلي المرء ركعتين، يكبر للإحرام، ويقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يستعيذ.





ويقرأ الفاتحة وسورة البقرة، أو قراءة طويلة.





ثم يركع ركوعا طويلا فيسبح الله تعالى قدر مائة.





ثم يرفع من ركوعه فيقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.





ثم يقرأ الفاتحة وآل عمران أو قدرها في الطول مما تيسر.





ثم يركع مرة ثانية ويطيل الركوع بقدر ثلثي ركوعه الأول.





ثم يرفع من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويقف وقوفا طويلاً.





ثم يسجد سجدتين طويلتين، ويطيل الجلوس بين السجدتين.





ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيفعل مثل الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، ولكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل.





ثم يتشهد ويسلم.



