Advertisements
Advertisements
Advertisements

صلاة الكسوف .. اعرف طريقة أدائها | وهذه الأعمال مستحبة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:22 م
Advertisements
كسوف الشمس
كسوف الشمس
Advertisements
ما يستحب عند كسوف الشمس

يستحب الدعاء، والذكر، والاستغفار، والصلاة، فقد روى الشيخان في صحيحيهما أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ".

وفي البخاري، عن أبي موسى الأشعري، قال: "خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقامَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَزِعًا، يَخْشَى أنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فأتَى المَسْجِدَ، فَصَلَّى بأَطْوَلِ قِيامٍ ورُكُوعٍ وسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ، وقالَ: "هذِه الآياتُ الَّتي يُرْسِلُ اللَّهُ، لا تَكُونُ لِمَوْتِ أحَدٍ ولا لِحَياتِهِ، ولَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ به عِبادَهُ، فإذا رَأَيْتُمْ شيئًا مِن ذلكَ، فافْزَعُوا إلى ذِكْرِهِ ودُعائِهِ واسْتِغْفارِهِ".

كيفية صلاة الكسوف

ذكر ابن قدامة وغيره أن المستحب في صلاة الكسوف هو أن يصلي المرء ركعتين، يكبر للإحرام، ويقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يستعيذ.

ويقرأ الفاتحة وسورة البقرة، أو قراءة طويلة.

ثم يركع ركوعا طويلا فيسبح الله تعالى قدر مائة.

ثم يرفع من ركوعه فيقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.

ثم يقرأ الفاتحة وآل عمران أو قدرها في الطول مما تيسر.

ثم يركع مرة ثانية ويطيل الركوع بقدر ثلثي ركوعه الأول.

ثم يرفع من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويقف وقوفا طويلاً.

ثم يسجد سجدتين طويلتين، ويطيل الجلوس بين السجدتين.

ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيفعل مثل الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، ولكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل.

ثم يتشهد ويسلم.

فيكون الجميع ركعتين: في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقالات اسلامية كسوف الشمس صلاة الكسوف خسوف الصلاة اعمال مستحبة ادعية اسلامية

أخبار تهمك

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ يوم

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 19 ساعة

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 21 ساعة

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول يرفض كوتينيو

منذ ساعتين و 10 دقيقة

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم

منذ حوالي 3 ساعات

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يومين

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 21 ساعة

بطل المغرب يتطلع لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 20 ساعة

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

خطوات صلاة الخسوف كما صلاها رسول الله

خالد الجندي: التسليم للخروج من الصلاة مستحب عند الأحناف (فيديو)

الطريقة الصحيحة لأداء صلاة الكسوف.. وهذا هو الفرق بينها وبين "الخسوف" (فيديو)

هل تجوز صلاة الجنازة دون وجود ميت؟ الإفتاء ترد

جوامع الإمارات تقيم صلاة الكسوف يوم الخميس

صلاة الكسوف في الإمارات غدًا الخميس 26/12/2019 توقيتها وحكمها وكيفية أدائها وأماكنها

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

02:42 م

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

10:49 ص

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

09:04 ص

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status