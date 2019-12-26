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صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:22 م
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بوابة الفجر
محمد فتحي
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انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل فوز مصر باستضافة أول ألعاب افريقية للأولمبياد الخاص والتي تقام  في الفترة من 23 وحتى 31 يناير2020 ، بمشاركة 42 دولة  أفريقية حول العالم.

 

وتواجد في المؤتمر كل من المهندس أيمن عبد الوهاب رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب و الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشارلز نيامبي الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص أفريقيا ، كما يحضر المؤتمر دكتورة جهاد عامر رئيس اللجنة التنفيذية للألعاب، والفنان حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص الدولي، و لاعبا الأولمبياد الخاص المصري إبراهيم الخولى ومريم عادل .

 

ويٌعد فوز مصر بتنظيم هذه الألعاب حدثاً فريداً حيث  أنها أول ألعاب افريقية تقام للأولمبياد الخاص .

صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
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