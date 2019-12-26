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صور مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لأول ألعاب إفريقية للأولمبياد الخاص ٢٠٢٠
الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:22 م
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محمد فتحي
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انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص
بالإعلان عن تفاصيل فوز مصر باستضافة أول ألعاب افريقية للأولمبياد الخاص والتي تقام في الفترة من 23 وحتى 31 يناير2020 ، بمشاركة
42 دولة أفريقية حول العالم.
وتواجد في المؤتمر كل من المهندس أيمن عبد
الوهاب رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب و الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشارلز نيامبي الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص أفريقيا
، كما يحضر المؤتمر دكتورة جهاد عامر رئيس اللجنة التنفيذية للألعاب، والفنان حسين
فهمي سفير الأولمبياد الخاص الدولي، و لاعبا الأولمبياد الخاص المصري إبراهيم الخولى
ومريم عادل .
ويٌعد فوز مصر بتنظيم هذه الألعاب حدثاً
فريداً حيث أنها أول ألعاب افريقية تقام للأولمبياد
الخاص .
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