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صراع الحذاء الذهبي.. لمن تكون الغلبة؟

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:22 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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اقتربت نهاية الدور الأول من الدوريات المقامة في أغلب دول العالم على رأسها قارة أوروبا. تتصارع الأندية في كل دولة في القارة العجوز على الفوز والتتويج بلقب الدوري المحلي هذا الموسم. كما يتصارع جميع اللاعبين ويتنافسون من أجل الفوز بالحذاء الذهبي والذي يمنح لأفضل هداف دوري في أوروبا كل عام. يتم منح هذه الجائزة من خلال ضرب عدد الأهداف في عدد نقاط 2 أو 1.5 أو 1 وذلك وفقًا لمستوى الدوري الذي يلعب فيه اللاعب.

ويتم إحتساب عدد النقاط في كل دوري بالطريقة التالية :- الدوري الإيطالي (2) والدوري الإسباني (2) والدوري الإنجليزي (2) والدوري الألماني (2) والدوري الفرنسي (2) والدوري الهولندي (1.5) والدوري البلجيكي (1.5) والدوري البلغاري (1.5) والدوري السويسري (1.5) والدوري الأسكتلندي (1.5) والدوري البرتغالي (1.5) والدوري التركي (1.5).

ويستعرض الفجر الرياضي أبرز 10 نجوم يتنافسون على الحذاء الذهبي لهذا الموسم في الدوريات الكبرى الخمس (الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي) ...

1 - روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ الألماني - 19 هدف)
 2 - تيمو فيرنير (لايبزيج الألماني - 18 هدف)
 3 - جيمي فاردي (ليستر سيتي الإنجليزي - 17 هدف)
 4 - شيرو ايموبيلي (لاتسيو الإيطالي - 17 هدف)
 5 - ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني - 13 هدف) 
6 - وسام بن يدر (موناكو الفرنسي - 13 هدف)
 7 - كريم بنزيما (ريال مدريد الإسباني - 12 هدف) 
8 - روميلو لوكاكو (إنتر ميلان الإيطالي - 12 هدف)
 9 - تامي إبراهيم (تشيلسي الإنجليزي - 11 هدف) 
10 - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي - 11 هدف)
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