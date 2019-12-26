صراع الحذاء الذهبي.. لمن تكون الغلبة؟

اقتربت نهاية الدور الأول من الدوريات المقامة في أغلب دول العالم على رأسها قارة أوروبا. تتصارع الأندية في كل دولة في القارة العجوز على الفوز والتتويج بلقب الدوري المحلي هذا الموسم. كما يتصارع جميع اللاعبين ويتنافسون من أجل الفوز بالحذاء الذهبي والذي يمنح لأفضل هداف دوري في أوروبا كل عام. يتم منح هذه الجائزة من خلال ضرب عدد الأهداف في عدد نقاط 2 أو 1.5 أو 1 وذلك وفقًا لمستوى الدوري الذي يلعب فيه اللاعب.