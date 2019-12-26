أُعدّت للتهريب نحو الجزائر.. حجز 47 ألف أورو بالمعبر الحدودي بحزوة

أعلنت الادارة العامة للديوانة أن فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي للديوانة بحزوة ، ضبطت مساء امس الاربعاء، 47100 أورو ( ما يفوق 170 ألف دينار) مخفية بإحكام داخل طيات ملابس إثنين من المسافرين الجزائريين، على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي.





وأضافت الديوانة ، في بلاغ لها ، بأنّ أعوانها اشتبهوا في تصرفات المسافرين المذكورين، خاصة وأنهما أكدا بأنه ليس لديهما ما يصرّحان به لمصالح الديوانة عند قيامهما بإجرءات المغادرة نحو القطر الجزائري.





وأضافت أنه بعد إخضاعهما إلى التفتيش البدني، تم العثور على العملة الأجنبية وتم تحرير محضر حجز في الغرض، وقد تم بعد استشارة النيابة العمومية الاذن بحجز وسيلة النقل، كضمان لاستخلاص الخطايا المستوجبة وسماع ذوي الشبهة في حالة سراح.