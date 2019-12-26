عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أُعدّت للتهريب نحو الجزائر.. حجز 47 ألف أورو بالمعبر الحدودي بحزوة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
أعلنت الادارة العامة للديوانة أن فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي للديوانة بحزوة ، ضبطت مساء امس الاربعاء، 47100 أورو ( ما يفوق 170 ألف دينار) مخفية بإحكام داخل طيات ملابس إثنين من المسافرين الجزائريين، على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي.

وأضافت الديوانة ، في بلاغ لها ، بأنّ أعوانها اشتبهوا في تصرفات المسافرين المذكورين، خاصة وأنهما أكدا بأنه ليس لديهما ما يصرّحان به لمصالح الديوانة عند قيامهما بإجرءات المغادرة نحو القطر الجزائري.

وأضافت أنه بعد إخضاعهما إلى التفتيش البدني، تم العثور على العملة الأجنبية وتم تحرير محضر حجز في الغرض، وقد تم بعد استشارة النيابة العمومية الاذن بحجز وسيلة النقل، كضمان لاستخلاص الخطايا المستوجبة وسماع ذوي الشبهة في حالة سراح.
Advertisements

أخبار تهمك

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 19 ساعة

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 15 ساعة

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

منذ ساعة و 6 دقيقة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 21 ساعة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ يوم

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

بطل المغرب يتطلع لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يومين

ليفربول يرفض كوتينيو

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 21 ساعة

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

02:42 م

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

10:49 ص

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

09:04 ص

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status