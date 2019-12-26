أمن الغربية يضبط 1549 طن قمح يحتوي على حشرات



كان العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا من العقيد محمد نصحى وكيل مباحث الإدارة، بإستهداف صومعة قمح كائنة بدائرة قسم شرطة طنطا أول، وأسفر ذلك عن ضبط 1549 طن و265 كيلو أقماح "محلية ومتسوردة"، لإحتوائها على (سوس – يرقات)، وبها إصابات حشرية، نتيجة سوء التخزين، وتبين عدم إنتظام القيد بالدفاتر.



وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم الخميس، من ضبط 1549 طن أقماح محلية ومستوردة، تحتوى على إصابات حشرية، وسوس ويرقات، داخل صومعة بطنطا، نتيجة سوء التخزين.