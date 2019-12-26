الوفد: 4.2 مليار دولار عائدات سياحية بـ3 أشهر دليل على التعافي

قالت أمل رمزي، رئيسة لجنة السياحة بحزب الوفد، إن قطاع السياحة يواصل تقدمه في تحقيق أرقام غير مسبوقة فيما يتعلق بالإيرادات السياحية يومًا بعد يوم.



وأضافت في تصريحات اليوم، أن بيانات حديثة للبنك المركزي المصري أظهرت ارتفاع إيرادات قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2019 - 2020)، بنسبة 6.6% على أساس سنوي، لافتة إلى أن ذلك يدعم تعافي القطاع من أزمته خلال السنوات السابقة، مُشيرة إلى أن إيرادات السياحة بشكل عام سجلت نحو 4.19 مليار دولار خلال الفترة من شهر يوليو وحتى نهاية نهاية شهر سبتمبر الماضيين، مقابل 3.93 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة تبلغ نحو 0.26 مليار دولار بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 6.61%.



وأكدت أمل رمزي، ضرورة استمرار جهود تطوير القطاع في مختلف المجالات من أجل زيادة حركة السياحة وبالتالي رفع قيمة العائد المادي منها لتجاوز العائد المحقق في إيرادات السياحة عام 2018 والذي بلغ نحو 12.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق، مؤكدة على أهمية قطاع السياحة في دعم نظومة الاقتصاد المصري حيث ان السياحة أصبحت من أهم مصادر الدخل القومي للبلدان على مستوى العالم وخاصة التي تتمتع بمناطق سياحية وأثرية متميزة.