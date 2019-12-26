عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإفتاء توضح حكم المسح على الملابس الضيقة أثناء الوضوء

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:15 م
Advertisements
الوضوء
الوضوء
رقية جمال
Advertisements
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم المسح على الملابس الضيقة أثناء الوضوء، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".

وعقب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الخميس، قائلًا: "إنه لا يجوز شرعًا المسح على الملابس الضيقة على اليدين على سبيل المثال، والوضوء بهذه الطريقة ليس صحيحا".

وأكد مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بالدار، أن المسح جاء على الخفين، وعلى مسألة العمامة أن النبي –صلى الله عليه وسلم- مسح على ناصيته وأكمل على العمامة، وعمامة النبي –صلى الله عليه وسلم- كانت كبيرة للغاية وهناك مشقة في ربطها وإزالتها.
Advertisements

أخبار تهمك

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

منذ ساعة و 6 دقيقة

بطل المغرب يتطلع لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ليفربول يرفض كوتينيو

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 21 ساعة

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ يوم

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 15 ساعة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 20 ساعة

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ يوم

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 19 ساعة

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 21 ساعة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

02:42 م

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

10:49 ص

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

09:04 ص

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status