الإفتاء توضح حكم المسح على الملابس الضيقة أثناء الوضوء

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم المسح على الملابس الضيقة أثناء الوضوء، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".



وعقب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الخميس، قائلًا: "إنه لا يجوز شرعًا المسح على الملابس الضيقة على اليدين على سبيل المثال، والوضوء بهذه الطريقة ليس صحيحا".



وأكد مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بالدار، أن المسح جاء على الخفين، وعلى مسألة العمامة أن النبي –صلى الله عليه وسلم- مسح على ناصيته وأكمل على العمامة، وعمامة النبي –صلى الله عليه وسلم- كانت كبيرة للغاية وهناك مشقة في ربطها وإزالتها.

