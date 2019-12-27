شهيد التذكرة وتفجير معهد الأورام..أحداث أثارت جدلا فى 2019

فضيحة خالد يوسف



حريق محطة مصر





وساهمت "السوشيال ميديا" بدور فى غاية الأهمية وقت الحادثة، شن حملات موسعة للتبرع بالدم ومساعدة المصابين، فضلا عن نشر صور لبطاقات الرقم القومى للضحايا الذين لم يتم التعرف عليهم.



تفجير معهد الأورام

وكأنه عام 2019، لم يكتف بحادثة حريق محطة مصر، حتى وقعت الفاجعة التى هزت أركان الدولة المصرية، بعدما توجه أحد الإرهابيين صوب معهد الأورام، وفجر نفسه، مخلفا ورائه سيارة ملاكى محملة بكميات هائلة من المتفجرات، والتى بدروها أثارت رعب جميع المرضى بالمبنى الذين بادروا للخروج خوفا من انهيار المعهد في مشهد سيريالي حزين.



شهيد الشهامة

وهنا تحولت قضية قتل شاب بمحافظة المنوفية لقضية رأي عام، وأثارت جدلا لفترة طويلة على مواقع "السوشيال ميديا"، من خلال "هاشتاجات" تطالب بـ"إعدام راجح"، وتارة أخرى "هاشتاجات" تبحث عن حق البنا، تحت شعار "حق محمود البنا فين".



محمود البنا الذي قتل دفاعا عن إحدى الفتيات التي إعتدى عليها القاتل، فى وضح النهار، لاقى تعاطفا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح حديث الصحف والمواقع، الأمر الذى لم يجعل أسرة المتهم تسلم من حملات "الفيسبوك"، حيث نشر رواد "السوشيال ميديا" أرقام أهالى راجح، مطالبين بمضايقتهم وسبهم.



وطال أمد القضية، حتى تم الحكم فيها يوم 22 ديسمبر، وقضت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية "محكمة الأحداث "، برئاسة المستشار باهى حسن، بمعاقبة المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بـ"ضحية الشهامة"، بالسجن على المتهم الأول محمد راجح 15 عاما، إسلام عواد 15 عاما، مصطفى محمد 15 عاما، إسلام البخ 5 سنوات.



شهيد التذكرة

وفى واقعة هى الأغرب من نوعها، سيطر "هاشتاج" يحمل عنوان "شهيد التذكرة" على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك يوم 29 أكتوبر الماضي، عقب إجبار كمسارى قطار 934 مكيف إسكندرية، شابان على القفز من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة، لعدم دفعهم ثمن التذكرة، الأمر الذي أدى إلى مصرع أحدهم تحت عجلات القطار.



وفاة هيثم زكى

كان خبر وفاة هيثم زكى يوم 7 نوفمبر عن عمر يناهز 35 عام، إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية، بمثابة صدمة لزملائه فى الوسط الفنى، وللمصريين أيضا الذين دشنوا حملات على مواقع التواصل الاجتماعى للمطالبة بالدعاء، فضلا عن صور متداولة لأشخاص قاموا بعمل عمرة للفنان الشاب.



إعدام عشماوى

انتصارًا للشهداء والأبرياء، قضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها فى القضية رقم "12014، جنايات عسكرية والشهيرة إعلاميا بقضية الفرافرة يوم27112019، بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقا.

خالد يوسف.. إعدام راجح.. شهيد التذكرة.. تفجير معهد الأورام، جميعها أحداث حازت على إهتمام كبير لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعى خلال عام 2019.ونعرض لكم خلال السطور التالية أبرز الاحداث التى شغلت الرأى العام فى عام 2019:فى يناير الماضى، استيقط رواد مواقع التواصل الاجتماعى على فيديوهات جنسية مسربة، للمخرج السينمائى مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، الأمر الذى أثار جدلا واسعا على "السوشيال ميديا"، ما جعل البعض يطالب بإسقاط عضويته بمجلس الشعب، والبعض الآخر وجه له تهم مساومة الفنانات للعمل فى أفلامه.ولم تمر سوى أيام، حتى قرر المحامى سمير صبري، التقدم ببلاغ للنيابة الإدارية، مطالبا فيه بإسقاط عضوية مجلس الشعب عن المخرج خالد يوسف، وذلك لإفتقاده أهم شروط إستمرار العضوية وهو حسن السمعة.لعله الحدث الأكثر مأساوية فى 2019، ففى السابع والعشرين من فبراير الماضي، وقعت الحادثة التى أدمت قلوب المصريين، ووقفت وقتها "السوشيال ميديا" وقفة رجل واحد لتدارك الأزمة والمساعد فى نقل المصابين والجرحى.