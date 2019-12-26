غرق شوارع باكوس في مياه الأمطار بالإسكندرية (صور)



واستغاث أهالي المنطقة بمحافظ الإسكندرية، لسرعة إرسال سيارات شفط المياه التابعة لشركة الصرف الصحي، وكذلك عمال التطهير، وذلك بعد محاصرة المياه لهم داخل منازلهم، وتضرر العديد من المحلات من تسرب المياه إليها.



وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحي للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.



وتعطلت الدراسة بجميع المدارس أمس كما تم تعطيها في جامعة الإسكندرية أمس واليوم،، بقرار من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، حفاظًا على حياة الطلاب.

تسببت مياه الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة الإسكندرية، في اليوم الثاني لنوة الفيضة الصغرة، في غرق شارع مصطفى كامل، بمنطقة باكوس شرقي محافظة الإسكندرية.