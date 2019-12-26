تجديد حبس قاتل زوجته ١٥ يوما بمدينة بدر

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة بدر، يفيد بسماع صوت استغاثة سيدة من داخل الشقة بالإسكان الاجتماعي، دائرة القسم.



وبالانتقال والفحص تبين تجمع عدد من الأهالى أمام الشقة، وباستبيان الأمر تبين قيام "مصطفى. ع. ع"، 33 عام، حاصل على بكالوريوس تجارة، بالتعد على زوجته "حنان"، 30 عاما حاصلة على بكالوريوس تجارة، ومقيمة بنفس العنوان، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالرأس ونزيف بالفم، بالضرب محدثا إصابتها والتى أودت بحياتها.





وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهم، وبسؤاله تبين أنه يهذى بكلمات غير مفهومة.



وأمكن التوصل لشاهدي رؤية، وبسؤالهما أيدا ما جاء بالفحص، وقررا بسماعهما صوت استغاثة المجني عليها من داخل الشقة محل البلاغ، إثر مشاجرة بينها وبين زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.



وتولت النيابة العامة التحقيق.

جددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس "مصطفى، المتهم بقتل زوجته بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكانت النيابة، قد اسمتعت لاعترافات المتهم، والذي قال "إنه لم يقصد قتلها، وأنه كان يحاول تأدبيها بسبب قيامها بمنعه من التشاجر مع جيرانه، فقام بإغلاق باب الشقة، وقام بالتعدي عليها بالضرب وضرب رأسها في الحائط، حتى لقت مصرعها متأثرة بإصاباتها".وأضاف المتهم في اعترافاته أمام النيابة، "مكنتش حاسس بنفسي بسبب المخدرات اللي بشربها".