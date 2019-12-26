خبير اقتصادي عن ديون مصر: لا إصلاح بغير تكلفة



وأشار "عنبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر قناة "النيل للإخبار"، اليوم الخميس، إلى أن هناك 6 موارد للدولار، منها تحويلات العاملين في الخارج، والتي شهدت ارتفاع كبير ووصلت إلى 29 مليار دولار، وأيضا ارتفع حجم الصادرات، وإيرادات قناة السويس، والاستثمار المباشر، والسياحة، وأخيرا القروض والاكتتاب في أدوات الدين.



وأوضح أنه لا يوجد إصلاح من دون تكلفة، وتحمل مصر خدمة الديون، ضريبة الإصلاح الذي تنفذه، منوها بأن السياسة النقدية المصرية، ساهمت بشكل كبير في تحفيز وتنشيط حركة الاقتصاد.



قال وائل عنبة، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، يتوقف على العرض والطلب، موضحًا أن موارد الدولار في مصر، زادت بشكل كبير بعد تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي.