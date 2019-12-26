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سوسن بدر ضيف الشرف.. كشف تفاصيل برنامج حفل جائزة ساويرس الثقافية لعام 2019

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:10 م
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سوسن بدر
سوسن بدر
أحمد رمضان متولي
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أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، عن برنامج حفل الجائزة الثقافية في  دورتها الخامسة عشرة، والذى يقام بالمسرح الكبير فى دار الاوبرا المصرية، يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.

 

تبدأ مراسم الحفل مع ضيفة الشرف الفنانة القديرة سوسن بدر، وتقوم بتقديم الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه، حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في مجالات الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو والنص المسرحي والنقد الأدبي،  بمشاركة  الفنان القدير محمود حميدة، والمخرج السينمائي الكبير الأستاذ داوود عبد السيد ، وسيدة السرح العربي الفنانة سميحة أيوب ، والعديد من الفنانين والمثقفين. ويتخلل الحفل فقرة غنائية للمطربة الشابة كارمن سليمان.

 

كانت مؤسسة ساويرس قد أعلنت مؤخرا عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم التى استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم . وقد وتضمنت القوائم القصيرة في الرواية ، فرع شباب الأدباء، بحسب الترتيب الأبجدي خمسة أعمال هي "جوائز للأبطال" لـ"أحمد عوني"، " تشيخوف والسيدة صاحبة الشيواوا " لـ"شريف عبد الصمد"، "ليلة يلدا" لـ"غادة العبسي"، "درب الإمبابي" لـ"محمد عبد الله سامي"، "المقاعد الخلفية" لـ"نهلة كرم".

 

وفي فرع شباب الأدباء للمجموعة القصصية، تصدرت القائمة القصيرة مجموعات "قميص تكويه امرأتان" لـ"أحمد الدريني"، " أفلام عبده باراديزو.. الشركة السرية " لـ"محمد عثمان الفندي"، "تقرير عن الرفاعية" لـ"محمد الفولي"، "مسيح باب زويلة" لـ"مصطفى زكي"، "زار" لـ"هبه خميس".

 

بينما جاءت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو مكتوب مباشرة إلى السينما (عمل أول) كالتالي: "أحنا مين" لـ"أشرف رياض"، "وصال" لـ"مافي ماهر"،"ويذهب لأجل الضال"  لـ"محمد المصري"،  "طريق البحر" لـ"محمد مهاود"، "هابي برزداي" لـ"مصرية عبد العزيز ودنيا ناصر".

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