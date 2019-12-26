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هل الإصابة بمرض خطير تكفير للذنوب؟ الإفتاء تُجيب

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:05 م
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الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان
رقية جمال
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أوضحت دار الإفتاء المصرية، هل إصابة الإنسان بمرض خطير يكون تكفير ذنوب له بما في ذلك تكفير لذنب انقطاعه عن الصلاة لكونه طريح الفراش لكنه لم يفقد عقله.

وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".

وعقب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الخميس، قائلًا: "إن إصابة الإنسان بمرض خطير يكون تكفير ذنوب له ورفع درجات".

وأكد مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بالدار، أنه لا ينبغي للإنسان أن يترك الصلاة على أي حال حتى لو كان طريح الفراش، وإنما يمكن له أن يصلي بالعين ويبري القراءة على قلبه إن لم يستطع بلسانه ويتحرك برأسه أن استطاع، فالصلاة لا تسقط بأي حال من الاحوال عن أي إنسان طالما أنه صاحب عقل ولا يزول عنه التكليف.
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