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الموسيقار العالمي ريتشارد كلايدرمان يُحيى حفل عيد الحب في مصر على مسرح المنارة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:05 م
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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بعد النجاح المبهر الذي حققه العام الماضي، يحيي الموسيقار العالمي "ريتشارد كلايدرمان" حفل عيد الحب هذا العام على مسرح المنارة في القاهرة وذلك يوم 14 فبراير 2020.

 

وكان حفل عازف البيانو العالمي "كلايدرمان" قد حقق نجاحا كبيرا العام الماضي ولاقي اعجابا وحفاوة من الجمهور المصري، وظهر ذلك من إقبال الجمهور على الحفل وردود الفعل الإيجابية عليه.

 

وصرح أحمد عبيد منظم الحفل، إن استضافة الموسيقار "كلايدرمان" للعام الثاني على التوالي ليحيى حفل عيد الحب في مصر كان نتيجة لما تحقق من نجاح كبير للحفل العام الماضي، وإقبال الجمهور المصري وإعجابه بهذه النوعية من الموسيقي التي ارتبط بها على مدار سنوات من خلال الأفلام الشهيرة التي ظهرت فيها هذه المقطوعات الموسيقية وساهمت بشكل كبير في تحقيق شهرة "كلايدرمان" العالمية.

 

وأضاف "عبيد" إن من أهم أهداف إقامة حفلات فنية عالمية على أرض مصر، هو الترويج للسياحة الفنية وإعطاء صورة إيجابية للعالم عن مصر، وأنها مركز للفنون في الشرق الأوسط.

 

واشتهر الموسيقار وعازف البيانو العالمي "كلايدرمان" بلقب أمير الرومانسية، بعدما أطلقت عليه سيدة أمريكا الأولي السابقة نانسي ريجان هذا اللقب، لما تميز به من تسجيل عدد من المقطوعات الموسيقية الرومانسية الشهيرة على مستوى العالم، ومن بينها موسيقي فيلم " titanic "، ومقطوعة " love story "، والعديد من المقطوعات الفنية الأخرى الأشهر على مستوى العالم.

 

ويعد “كلايدرمان " من أنجح الموسيقيين على مستوى العالم في مجاله حيث وصل حجم مبيعات أسطواناته إلى أكثر من 70 مليون أسطوانة فيما يزيد عن 35 دولة على مستوى العالم.

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