ماذا يحتاج ميلان في سوق الانتقالات الشتوية؟





يعيش نادي ميلان الإيطالي العريق، واحداً من أصعب مواسمه الكروية عبر تاريخه الطويل، بعد النتائج المخيبة التي يسجلها الفريق على صعيد بطولة الدوري الإيطالي حالياً.

وأبرزت الخسارة المذلة الأخيرة ضد أتالانتا، كارثية موسم ميلان، الذي ظهر لاعبوه وكأنهم موظفين، رغم الجودة التي يمتلكها البعض.

فضلت إدارة الروسونيري خرق قوانين اللعب المالي النظيف عن عمد، للإستبعاد من بطولة الدوري الأوروبي، بحجة التركيز فقط في بطولة الدوري في ظل ضعف المخزون البشري، ومحاولة نيل أحد المراكز الأربع الاولى، للعودة لبطولة دوري الأبطال بعد غياب ست سنوات.

ورغم اللعب بأريحية عن بقية الأندية، ومنها أتالانتا الذي سحقه بخماسية، والمتأهل لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أن مشكلة الميلان بدت وكأنها أعمق من مجرد ضعف اللاعبين الحاليين، بل سوء في الإدارة والتخطيط منذ سنوات عديدة، وأدى تراكم تلك المشاكل لظهور الفريق بهذا الشكل البائس، والقادم أسوأ بالطبع.

موقف الفريق الحالي في كل البطولات

كما أسلفنا، فضل الفريق إستبعاده من الدوري الأوروبي، ولم يتبق أمامه سوى الدوري الإيطالي الذي يحتل فيه المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة من 17 مباراة، بواقع ستة إنتصارات وثلاث تعادلات، و 8 هزائم.

وسيبدأ مشواره في بطولة كأس إيطاليا من دور الـ 16 في يناير القادم حينما يواجه فريق سبال.

صفقات ميلان الصيفية

تعاقد ميلان مع الجزائري إسماعيل بن ناصر وزميله رودي كرونيتش من إيمبولي، والفرنسي ثيو هيرنانديز من ريال مدريد على سبيل الإعارة، والكرواتي أنتي ريبيتش من فرانكفورت معاراً، مقابل ترك أندريه سيلفا، والمهاجم البرازيلي رافائيل لياو من ليل الفرنسي، والمدافع ليو دوارتي من فلامينجو البرازيلي.

ماذا يحتاج ميلان في سوق الإنتقالات الشتوية

لن نبالغ إذا ذكرنا أن ميلان يحتاج لفريق كامل، حيث يحتاج الفريق للدعم في جميع الخطوط، لكن فكرة عقد صفقات كثيرة في يناير مستبعدة في الوقت الحالي.

وبالتالي يمكن أن يقوم الفريق بالتدعيم في بعض المراكز، طمعاً في تحسين وضعية الفريق نسبياً.

قلب الدفاع

رغم وجود مدافع متميز وهو الدولي أليسيو رومانيولي، إلا أن شريكه يعد كارثه بحق، وهو الأرجنتيني ماتيو موساكيو، لذلك فالتعاقد مع قلب دفاع جديد أولوية كبيرة في أجندة ستيفانو بيولي.

أبرز المرشحين: جان كلير توديبو لاعب برشلونة - كريس سمولينج لاعب مانشستر يونايتد المعار لروما - ميري ديمرال لاعب يوفنتوس.

لاعب الوسط

أتعجب من إصرار مدربي ميلان على لاعب كارثي مثل الإيفواري فرانك كيسي، الذي يعد مفسد هجمات الفريق الأول، كما أتعجب أيضاً من رفض إدارة الفريق لبيعه في السابق، لذلك يحتاج الميلان بالفعل لإضافة عاجلة في هذا المركز.

أبرز المرشحين: أرتورو فيدال لاعب برشلونة - نيمانيا ماتيتش لاعب مانشستر يونايتد - رودريجو دي باول لاعب أودينيزي.

الجناح الهجومي

لا يمتلك الفريق الجودة المطلوبة في الجناحين الهجوميين الأيمن والأيسر، وربما يحتاج الفريق لجناح جديد بشكل عاجل.

أبرز المرشحين: براهيم دياز لاعب ريال مدريد - كارليس بيريز لاعب برشلونة - أنخيل كوريا لاعب أتليتيكو مدريد.

قلب الهجوم

يتواجد البولندي كريستوف بيونتيك، الذي إنضم في يناير الماضي، ورغم بدايته القوية مع الفريق، إلا أن مستواه تغير بشكل كبير في هذا الموسم.

أبرز المرشحين: مويس كين لاعب إيفرتون - زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي السابق - ماريانو دياز ولوكا يوفيتش لاعبي ريال مدريد.