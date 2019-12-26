حمدي الميرغني لمحمد الكيلاني: "مبسوط بمعرفته وحاسس أنك صاحبي من زمان"

أعرب الفنان حمدي الميرغني، عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنان محمد الكيلاني في مسلسل "فلانتينو"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر حمدي صورة جديدة له من كواليس المسلسل، وعلق على الصورة قائلاً :"كواليس ڤلانتينو مع الجميل الخلوق اللي مبسوط بمعرفته وحاسس أنه صاحبي من زمان محمد كيلاني، ومع عمرو حبيبنا في اللوكيشين مساعد الإخراج المجتهد الجدع، قريبًا رمضان ٢٠٢٠ دعواتكم".

يُشار أن مسلسل "فلانتينو"، بطولة عادل إمام،محمد الكيلاني، داليا البحيري ،طارق الإبيارى،بدرية طلبة، دلال عبد العزيز، إلهام عبد البديع، رانيا محمود ياسين،وفاء صادق، سليمان عيد،هدى المفتي، أحمد فريد، تأليف أيمن بهجت قمر، إنتاج سينرجي.

وفي سياق آخر ينتظر محمد الكيلاني حاليًا عرض مسلسله الجديد "الآنسة فرح"، والمسلسل بطولة رانيا يوسف، عارفة عبد الرسول، أسماء أبو اليزيد، تامر فرج، والمسلسل من المقرر عرضه يوم ٢٩ ديسمبر الحالي على قناة "mbc4".