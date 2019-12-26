رئيس مدينة سفاجا: إنشاء مشروعات للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة



ومن ناحيتها، اقترحت خلال الاجتماع على اللجنة عمل حصر بجميع المستحقين في المدينة والتنسيق مع التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لإنشاء مشروعات صغيرة الأسر، وخاصة المرأة المعيلة وعدم اقتصار المساعدة على إدرج الأسر في معاش تكافل وكرامة.



وأكدت أنها على استعداد للتنسيق لإنجاح المقترح، مشيرًا إلى أهمية مشروع تكافل وكرامة بالنسبة للمواطنين، وسيقدم المساعدات كافة لتطويره داخل المدينة.



وأوصت اللجنة بضرورة إنشاء برنامج يضم قاعدة بيانات للمستفيدين من الجمعيات الأهلية على مستوى المدينة وما تقدمه للمواطنين من المساعدات، وحصر لهذه المساعدات ليتيح البرنامج البحث بالرقم القومي للمستفيدين لعدم تكرار المساعدة، وذلك لإتاحة الفرصة لغيرهم من المستحقين.

عقدت اليوم الخميس، هدى المغربي، رئيسة مدينة سفاجا، اجتماعا مع لجنة المشاركة والمساءلة المجتمعية والتواصل المجتمعي، في برنامج تكافل وكرامة، بوزارة التضامن الاجتماعي؛ لمناقشة خريط العمل الفترة المقبلة.وناقشت رئيس مجلس المدينة في الاجتماع، إمكانية تفعيل دور اللجنة في سفاجا بتوصيل مفهوم تقنين وضع اليد وحالات التصالح في مخالفات البناء داخل المدينة، فضلًا عن تفعيل لجان المساءلة المجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة.