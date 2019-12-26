أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة توتنهام وبرايتون بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش توتنهام beIN LIVE

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره برايتون، اليوم الخميس الموافق 26-12-2019، في إطار منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تقام المباراة بين توتنهام وبرايتون على ملعب نيو وايت هارت لين.

يدخل توتنهام المباراة تحت قيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، من أجل حصد نقاط المباراة كاملة، للارتقاء في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، جمعها من 18 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 والهزيمة في 6 مباريات، وسجل لاعبوه 32 هدفًا واستقبل 26.

ويرغب مورينيو في مداواة جراحه بعدما تلقى فريقه الهزيمة في الجولة الماضية أمام تشيلسي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعبه، بينما على الجانب الآخر يدخل برايتون المباراة طامعًا في تحقيق نتيجة مميزة وإيجابية لاستمرار مسلسل النتائج الإيجابية خلال فاعليات هذا الموسم.

ويوجد برايتون حاليا في المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، جمعها من 18 مباراة، حقق الفوز في 5 مباريات والتعادل في مثلها، والهزيمة في 8 مباريات، وسجل لاعبوه 21 هدفًا، واهتزت شباكهم 26 مرة، ويريد برايتون هو الآخر مداواة جراحه، حيث خسر الفريق في مباراته الأخيرة أمام شيفيلد يونايتد بهدف دون رد.

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 14:30 بتوقيت القاهرة و15:30 بتوقيت مكة المكرمة و12:30 بتوقيت جرينيتش، تقام مباراة توتنهام وبرايتون على ملعب نيو وايت هارت لين معقل فريق توتنهام، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 2، بينما يقوم بالتعليق على اللقاء جواد بدة.