حريق هائل يدمر فندقًا في إيران (فيديو)

نشرت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو يرصد اندلاع حريق ضخم في قاعة مؤتمرات أحد فنادق منطقة رامسر السياحية في محافظة مازندران شمال إيران.

وأظهر الفيديو تصاعد دخان كثيف من الفندق.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، باندلاع حريق هائل بمصفاة "أوفا نفتيخيم" للنفط في جمهورية بشكيريا.

وأشارت وزارة الطورائ، إلى أن الحريق انتشر على مساحة 1600 متر مربع، فيما انحصرت الأضرار في الماديات.

واندلع الحريق فجر اليوم في براميل تحوي سوائل سريعة الاشتعال سعة الواحد منها 200 لتر.

وشارك 75 شخصا، في إطفاء الحريق، تزامنا مع توجه قطار لإطفاء الحرائق إلى المنطقة.