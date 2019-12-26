live يلا شووت TOTTENHAM مشاهدة مباراة توتنهام وبرايتون بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش توتنهام

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي نظيره، برايتون، مساء الخميس، الموافق 26 ديسمبر الجارى، علي ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



