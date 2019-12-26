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KOOORA.. مشاهدة مباراة توتنهام وبرايتون بث مباشر اليوم الخميس 26 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي LIVE

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:05 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريقي توتنهام وبرايتون ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020، يستضيف ملعب توتنهام هوتسبر اليوم لقاء بين فريقي توتنهام ونظيره برايتون في لقاء قوي من أجل الثلاث نقاط، تلقي السبيرز هزيمة في اللقاء الماضي من فريق تشيلسي على ملعبه بنتيجة هدفين دون رد ، يأتي نادى توتنهام محتلاً المركز السابع برصيد 26 نقطة ، فاز في سبعة مباريات وتعادل 6 وتلقي 6 مبارايات هزيمة ، واليوم يستعد أمام نادى برايتون الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة ، ويسعي في خطف الثلاث نقاط من أجل تحسين ترتيبه خصوصاً أنه سيخوض اللقاء على أرضه ووسط جماهيره وفرصته في تحقيق الفوز اليوم.

 

تنطلق المواجهة بين فريقي توتنهام وبرايتون في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 14:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 2 بتعليق المعلق جواد بده..

 

نحن في الفجر، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة توتنهام وبرايتون مباشر في لقاء اليوم الخميس 26 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

 

مشاهدة مباراة توتنهام وبرايتون مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي توتنهام وبرايتون مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الفجر، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

 

تشكيلة توتنهام اليوم ضد نادي برايتون في لقاء الدوري الإنجليزي هي كلا من : غازانيغا ، أورييه ، ألديرفيرلد ، سانشيز ، فيرتونخين ، وينكس ، سيسوكو ، لوكاس ، ديلي ألي ، سيسنيون ، هاري كين.

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