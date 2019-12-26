لايف مشاهدة مباراة توتنهام ضد برايتون في البريميرليج الدوري الأنجليزي

تنطلق اليوم مباراة هامة في بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز بين نادي توتنهام ونادي برايتون في قمة كروية كبري ضمن مباريات الجولة الـ 18 من عمر بطولة الدوري الدوري الأنجليزي البريميرليج.



مباراة توتنهام وبرايتون، ويدخل لقاء اليوم "توتنهام وبرايتون" البرتغالي جوزية مورينيو لقاء اليوم بترتيبات مختلفة للغاية من أجل الفوز بنتيجة اللقاء، خاصة بعد الخسارة الماضية التي تعرض لها المدير الفني



البرتغالي وفريقة ضد نادي البلوز بقيادة فرانك لامبارد.

ترتيب كلآ من توتنهام وبرايتون في الدوري الأنجليزي بعد انقضاء ثمانية عشر مباراة من الدوري الأنجليزي قبل مباراة اليوم، نستعرض لكم ترتيب الفريقين توتنهام وبرايتون في الدوري.



موعد مباراة توتنهام وبرايتون القنوات الناقلة لمبارة توتنهام وبرايتون ترتيب توتنهام: يحتل توتنهام المركز السابع، خاض الفريق 18 مباراة



فاز في سبعة مباريات وتعادل في خمس مباريات وخسر في ستة مباريات، سجل الفريق 32 هدف وأستقبلت شباكة ستة وعشرون هدف.

