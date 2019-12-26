أوس أوس يشارك جمهوره بصور تكريم حسن حسني بمهرجان نقابة المهن التمثيلية





حيث نشر نجم مسرح مصر، مجموعة صور جديدة له برفقة مجموعة من نجوم الفن أثناء تكريم حسن حسني، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره .





علق"أسامة" على الصور: "من تكريم الفنان والعظيم الكبير عمنا حسن حسني ربنا يديله الصحة والعمر ومنتظرينه يمتعنا بأعماله القادمة شكرا لكل أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية على اليوم الجميل ده شكرا د/ أشرف ذكى على كل مجهوداته وأفكاره العظيمة ووقفته جمبنا من قلبي بجد بحبكم كلكم مهرجان نقابة المهن التمثيلية ".





ويشارك الفنان محمد أسامة فى مسلسل"الواد سيد الشحات"، كضيف شرف كما شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أحمد فهمى، هنا الزاهد، عبد الرحمن محمد، إخراج أحمد الجندى، تأليف مصطفي صقر .





يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد أسامة، مشاركته فى بطولة فيلم"سيدي بشر"وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، محمد أنور،كريم عفيفي، محمد عبد الرحمن، حمدي المرغني، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف محمد محرز .



يشارك الفنان محمد أسامة، أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام .