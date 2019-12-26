Advertisements
Advertisements
Advertisements

أوس أوس يشارك جمهوره بصور تكريم حسن حسني بمهرجان نقابة المهن التمثيلية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
رباب مصطفي
Advertisements
يشارك الفنان محمد أسامة، أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام .


حيث نشر نجم مسرح مصر، مجموعة صور جديدة له برفقة مجموعة من نجوم الفن أثناء تكريم حسن حسني، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره . 


علق"أسامة" على الصور: "من تكريم الفنان والعظيم الكبير عمنا حسن حسني ربنا يديله الصحة والعمر ومنتظرينه يمتعنا بأعماله القادمة شكرا لكل أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية على اليوم الجميل ده شكرا د/ أشرف ذكى على كل مجهوداته وأفكاره العظيمة ووقفته جمبنا من قلبي بجد بحبكم كلكم مهرجان نقابة المهن التمثيلية ".


ويشارك الفنان محمد أسامة فى مسلسل"الواد سيد الشحات"، كضيف شرف كما شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أحمد فهمى، هنا الزاهد، عبد الرحمن محمد، إخراج أحمد الجندى، تأليف مصطفي صقر .


يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد أسامة، مشاركته فى بطولة فيلم"سيدي بشر"وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، محمد أنور،كريم عفيفي، محمد عبد الرحمن، حمدي المرغني، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف محمد محرز .
Advertisements

أخبار تهمك

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ حوالي 9 ساعات

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يومين

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 19 ساعة

طارق يحيي يكشف أسباب هزيمة الطلائع أمام

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 20 ساعة

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ يوم

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

بطل المغرب يتطلع لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ يوم

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

10:49 ص

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

09:04 ص

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status