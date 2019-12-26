عميد صيدلة طنطا: خطة خمسية تحقيقا لاستراتيجية الدولة 2030

اجتمع فريق التخطيط الاستراتيجي بكلية الصيدلة جامعة طنطا، وذلك فى مناقشة مفتوحة لعناصر التحليل البيئى والأهداف الإستراتيجية فى إطار إعداد الخطة الإستراتيجية الخمسية للكلية 2020 - 2025 وتقييم الأداء للخطة الإستراتيجية المنتهية فى 2019.



من جانبها، قالت الدكتورة نهلة العشماوى عميد الكلية، ان هذا الاجتماع يأتي فى إطار عدة اجتماعات متتالية للوقوف على جميع عناصر القوة والضعف ونقاط التحسين، تمهيدا لتحديث الرؤية والرسالة للكلية لتواكب تطبيق اللوائح الدراسية الجديدة لمرحلة البكالوريوس والبرامج الجديدة لمرحلة الدراسات العليا والأنشطة المجتمعية المختلفة، تحقيقا لاستراتيجية الدولة 2030.



حضر الاجتماع وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.