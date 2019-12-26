لايف (yalla shoot) مشاهدة مباراة توتنهام وبرايتون بث مباشر اليوم الخميس 26 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريقي توتنهام وبرايتون ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020، يستضيف ملعب توتنهام هوتسبر اليوم لقاء بين فريقي توتنهام ونظيره برايتون في لقاء قوي من أجل الثلاث نقاط، تلقي السبيرز هزيمة في اللقاء الماضي من فريق تشيلسي على ملعبه بنتيجة هدفين دون رد ، يأتي نادى توتنهام محتلاً المركز السابع برصيد 26 نقطة ، فاز في سبعة مباريات وتعادل 6 وتلقي 6 مبارايات هزيمة ، واليوم يستعد أمام نادى برايتون الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة ، ويسعي في خطف الثلاث نقاط من أجل تحسين ترتيبه خصوصاً أنه سيخوض اللقاء على أرضه ووسط جماهيره وفرصته في تحقيق الفوز اليوم.



