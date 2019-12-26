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«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة توتنهام وبرايتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت TOTTENHAM رابط مباشر متعددة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:56 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة توتنهام وبرايتون Tottenham vs Brighton، حيث يخوض الفريقين مواجهة اليوم الخميس، والموافق 25 من شهر ديسمير  الجاري، على ستاد توتنهام، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين، في بث مباشر لمباراة اليوم، وننقل المباراة بين فريقي توتنهام وبرايتون، عبر موقع الفجر الرياضي بث مباشر وحصري وبدون تقطيع وبجودة عالية لمباراة اليوم أون لاين بث مباشر.

 

 

مشاهدة مباراة توتنهام وبرايتون

حيث يدخل نادي توتنهام المباراة وهو يحتل المركز السابع بالبريميرليج برصيد 26 نقطة، فيما يقطن نظيرة برايتون بالمركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة، في جدول الترتيب، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، في بث مباشر لمباراة اليوم الخميس، والموافق 25 من شهر ديسمير  الجاري، على ستاد توتنهام، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين.

 

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

يمكن متابعة المباراة بين توتنهام وبرايتون، على ستاد توتنهام، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين، في نقل مباشر وحصري مجانًا في خدمه يقدمها موقع الوفد، أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب.

 

موعد مباراة توتنهام وبرايتون الدوري الإنجليزي للمحترفين

الساعة 02:30 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 03:30 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 03:30 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 03:30 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 03:30 مساء بتوقيت فلسطين.

 

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