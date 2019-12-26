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وزيري يتفقد أعمال ترميم هرم زوسر المدرج (صور)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:59 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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تفقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اللمسات النهائية لأعمال مشروع تدعيم وترميم هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية تمهيدًا لافتتاحه حسبما أعلنت وزارة السياحة والآثار في الربع الأول من عام ٢٠٢٠.

رافق وزيري خلال الجولة، إيمان زيدان مساعد الوزير لشؤون الاستثمار وتنمية الموارد المالية، والمهندس وعد أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، وصبري فرج مدير عام منطقة سقارة، والدكتور محمد يوسف مدير آثار سقارة، وغريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم.

وتفقد وزيري اللمسات النهائية لأعمال تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجري بالإضافة الى اعمال الترميم الدقيق للحوائط.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية والنهوض بخدمات الزائرين، مؤكدًا على أن المشروع يعد من أهم مشاريع الترميم التي تنفذها الوزارة فهرم زوسر هو أقدم بنيان حجري في العالم، ومشروع الترميم بدأ منذ عام.

وزيري يتفقد أعمال ترميم هرم زوسر المدرج (صور)
وزيري يتفقد أعمال ترميم هرم زوسر المدرج (صور)
وزيري يتفقد أعمال ترميم هرم زوسر المدرج (صور)
وزيري يتفقد أعمال ترميم هرم زوسر المدرج (صور)
وزيري يتفقد أعمال ترميم هرم زوسر المدرج (صور)
وزيري يتفقد أعمال ترميم هرم زوسر المدرج (صور)
وزيري يتفقد أعمال ترميم هرم زوسر المدرج (صور)
وزيري يتفقد أعمال ترميم هرم زوسر المدرج (صور)
وزيري يتفقد أعمال ترميم هرم زوسر المدرج (صور)
وزيري يتفقد أعمال ترميم هرم زوسر المدرج (صور)
وزيري يتفقد أعمال ترميم هرم زوسر المدرج (صور)
وزيري يتفقد أعمال ترميم هرم زوسر المدرج (صور)
وزيري يتفقد أعمال ترميم هرم زوسر المدرج (صور)
وزيري يتفقد أعمال ترميم هرم زوسر المدرج (صور)
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